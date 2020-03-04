Общество

Закон единороссов о «народном бюджете» принят в первом чтении

Законопроект «Единой России» об инициативном или как его уже называют «народном бюджетировании» принят коллегами в Госдуме в первом чтении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии, закон позволит вовлекать больше людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях – от благоустройства парков до ремонта сельских ДК.

«Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести правовой механизм, который гарантировано позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», - уверен секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов.

«Мы уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Но чтобы закон реально работал и не был формальным, я попрошу Совет руководителей фракций «Единой России» обсудить его в регионах, проанализировать лучшие практики и подготовить максимально проработанные предложения ко второму чтению в Госдуме», - заключил Андрей Турчак.

Законопроект направлен на исполнение послания президента и поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Важная часть законопроекта - гарантия того, что инициативы граждан были обнародованы, поэтому обязательным условием является их опубличивание и размещение в сети «Интернет» и других средствах доставки информации.

«Партия выступила с инициативой – внести в Госдуму проект по народному бюджету. Об этом же говорил наш Президент, - что необходимо спрашивать и учитывать мнение жителей при формировании бюджета. Эта инициатива очень позитивная, очень правильная, так как зачастую на местах некоторые проблемы видны по-другому - с других ракурсов и в других масштабах. И здесь, так или иначе, правильнее будет ориентироваться на улучшение качества жизни наших граждан. В Пскове подобная инициатива уже реализуется - 3% от городского бюджет идет как раз на согласование с депутатами. То есть, каждый депутат имеет возможность часть денег по этой программе реализовать на своем округе - покрыть те или иные нужды по согласованию с жителями», - сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации города Александр Братчиков.

Напомним, 3 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Ранее в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления Андрей Турчак сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что партия вместе с правительством готовы внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Глава государства поддержал инициативу.