Общество

В преддверии 8 Марта Михаил Ведерников встретился с многодетными матерями

В преддверии Международного женского дня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с многодетными матерями, которые воспитывают 10 и более детей. В ходе неформального общения за чашкой чая глава региона обсудил наиболее актуальные для них вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, губернатор объявил о вручении автомобилей «Газель Бизнес» для семей, где воспитывается 10 и более детей. «Мы изучили направленные в наш адрес актуальные для ваших семей вопросы, и среди них в первых строках всегда находился автомобиль. Поэтому мы идем на такой шаг. С вашей стороны необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области пожелания по их комплектации», — заметил глава региона, добавив, что в микроавтобусах располагается 13 посадочных мест. Михаил Ведерников подчеркнул, что, согласно словам президента РФ, многодетные мамы — главные люди страны. «Это большой подвиг, большой труд, но и самое большое счастье», — обратился к участницам встречи Михаил Ведерников.

Женщины поблагодарили губернатора за оказанное внимание. Они отметили, что до этого семейные совместные поездки были очень проблематичными. Теперь с новыми вместительными автомобилями все станет намного удобнее.

Также Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями исполнение поручений по итогам предыдущей встречи. С 1-го марта появилась возможность подать заявление и оформить выплату части регионального материнского капитала в размере до 20 тыс рублей на первоочередные потребности семьи и ребенка. Михаил Ведерников также представил предварительный дизайн социальной карты, на которую будут зачисляться выплаты.

«Мы с нашими партнерами обсудили детали предоставления социальных карт не только для многодетных семей, но и для других категорий граждан, в том числе и ветеранов», — отметил губернатор. Женщины обратили внимание, что такая мера поддержки очень поможет, особенно для проведения ремонтных работ в жилых помещениях.

Также во время неформальной встречи губернатор обсудил с многодетными матерями сложности в воспитании большого количества детей, рассмотрел разные адресные просьбы, поступившие от женщин. По итогам встречи все они будут проработаны профильным региональным комитетом.

В завершение мероприятия губернатор вручил памятные подарки и цветы в честь Международного женского дня.