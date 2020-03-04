Общество

МЧС напоминает псковичам о необходимости уступать дорогу технике с проблесковыми маячками

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает водителям о необходимости уступать дорогу технике с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Соответствующая публикация размещена сегодня на сайте ведомства.

«Нередко пожарным и спасательным командам, спешащим на вызов, приходится сталкиваться с серьезной проблемой – некоторые водители не уступают дорогу или преграждают проезды, в результате чего спасатели не могут оперативно прибыть на место вызова.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

По Правилам дорожного движения необходимо уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов в том случае, когда указанный автомобиль приближается сзади или с другого направления.

Понятие "Уступить дорогу" трактуется в правилах дорожного движения как требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Далее, в ПДД сказано, что при приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Здесь особенно подчеркивается обязанность водителей, во-первых, уступить дорогу, а, во-вторых, обеспечить беспрепятственный проезд.

К специальным транспортным средствам относятся экипажи экстренных служб «скорой помощи», пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения таких автомобилей зависит не только здоровье, а иногда и жизнь людей.

Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства, также, приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы в случае необходимости иметь возможность немедленно остановиться.

Уважаемые автолюбители, будьте бдительны на дорогах: уступайте дорогу автотранспорту с проблесковым маячком, от ваших действий может зависеть жизнь тех, кто ждёт помощи», - говорится в сообщении МЧС.