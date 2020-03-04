Общество

Псковский губернатор Михаил Ведерников празднует 45-летие

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечает 45-летие. Глава региона родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. 12 октября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Победив на выборах, в сентябре 2018 года официально вступил в должность главы региона.

Отметим, что сегодня пресс-служба администрации Псковской области сообщила о встрече Михаила Ведерникова с многодетными матерями, которые воспитывают 10 и более детей.

В ходе неформального общения в преддверии праздника 8 марта за чашкой чая глава региона обсудил наиболее актуальные для них вопросы. Губернатор объявил о вручении автомобилей «Газель Бизнес» для семей, где воспитывается 10 и более детей.