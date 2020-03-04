Псковские коммунисты поздравили сотрудниц библиотек с 8 марта

Представители КПРФ посетили библиотеки города и поздравили сотрудниц с Международным женским днем.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения компартии, в предпраздничной акции участвовали депутат регионального парламента, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов, депутат Псковской гордумы Александр Баев и секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Богданов.
Они вручили цветы и сладкие подарки сотрудницам библиотеки «Родник», Центральной городской библиотеки и Центра детского чтения.