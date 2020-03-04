Общество

Александр Котов: Женщины обладают способностью делать наш мир лучше и добрее

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил жительниц региона с праздником 8 марта.

«Международный женский день исторически появился, как день солидарности в борьбе против дискриминации женщин в политической и экономической жизни, - говорится в тексте поздравления. - В современном обществе ни одному цивилизованному человеку не придет в голову сомневаться в равенстве гражданских прав и профессиональных возможностей женщин и мужчин.

Международный женский день стал символом преклонения перед красотой и нежностью представительниц прекрасной половины человечества. Женщины обладают способностью создавать атмосферу душевного тепла и семейного уюта, окружать близких любовью и заботой, делать наш мир лучше и добрее. Спасибо вам за это!

От всей души желаю вам, милые женщины, здоровья, благополучия и исполнения всех заветных желаний! Будьте любимы и счастливы!»