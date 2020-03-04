Общество

Александр Козловский поздравил женщин с 8 марта

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил прекрасную половину Псковской области с Международным женским днем.

«Примите искренние поздравления с замечательным праздником весны – Международным женским днем!

Природа наделила женщин красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг и добиваетесь успехов в профессиональной общественной деятельности, при этом всегда оставаясь на высоте!», - отметил в своем поздравлении парламентарий.

Он пожелал всем женщинам замечательного весеннего настроения, семейного счастья, благополучия и здоровья.

«Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!», - заключил Александр Козловский.