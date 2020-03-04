Общество

Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучанок с Международным женским днем

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучанок с Международным женским днем.

«Уважаемые великолучанки! Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!

Этот весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью. Он посвящен всем представительницам прекрасной половины человечества, которые делают окружающий нас мир ярким и многогранным.

Трудолюбивые, инициативные, ответственные, сегодня женщины добросовестно трудятся в различных ведомствах, на производстве, в научных организациях, системах образования, культуры, спорта, вносят весомый вклад в развитие социальной и экономической сфер нашего государства.

Добиваясь высот в профессии, вы успеваете воспитывать детей, создавать комфортную и радушную атмосферу в семьях, при этом сохраняя женственность и душевное тепло.

Особых слов признательности заслуживают многодетные матери и те, кто воспитывает приемных детей. Глубокого уважения достойны представительницы военного поколения, чей подвиг - вечный пример самоотверженности и любви к Родине.

Дорогие великолучанки!

Спасибо вам за вашу доброту и неравнодушие, активную общественную деятельность и доблестный труд на благо города воинской славы Великие Луки и нашего государства.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и хорошего настроения, большого личного счастья, мира и согласия в семьях! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостными событиями и позитивными эмоциями! Добра вам, успехов и благополучия!», - говорится в поздравлении.