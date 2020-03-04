Общество

Сергей Гусев: Политика России максимально ориентирована на защиту прав и интересов женщин

Секретарь Великолукского городского местного отделения Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил великолучанок с Международным женским днем 8 марта.

«Женщины наполняют этот мир красотой и энергией, создают атмосферу уюта, радушия и гармонии.

В напряженном ритме современной жизни представительницы прекрасной половины человечества эффективно трудятся и воспитывают детей, принимают активное участие в политической жизни и общественной деятельности, заботятся о доме и семье.

Показывая пример добросовестности и ответственности, женщины Великих Лук успешно работают на производстве и в социальной сфере, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Добиваясь профессиональных высот, вы сохраняете лучшие женские качества: чуткость, доброту и обаяние.

Особой признательности заслуживают представительницы военного, старшего поколения, которые внесли весомый вклад в нашу общую Великую Победу, доблестно трудились во имя развития нашего города. Большой благодарности достойны матери за их великий материнский труд.

Политика Российского государства максимально ориентирована на защиту прав и интересов женщин, охрану материнства и детства.

Сегодня серьезные меры поддержки вводятся в целях реализации Послания президента страны Владимира Владимировича Путина. В Великих Луках традиционно большое внимание уделяется улучшению условий жизни детей и матерей, обеспечению местами в детских садах и школах.

Дорогие великолучанки!

Примите пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения и счастья! Пусть в вашей жизни будет больше улыбок, а домах всегда царит мир и любовь!», - говорится в поздравлении.