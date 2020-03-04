Общество

Псковские градоначальники поздравили женщин с первым весенним праздником

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков от имени депутатов Псковской городской Думы и городской администрации поздравили псковичек с первым весенним праздником, 8 марта, который, по их словам, стал символом сердечности, доброты и тепла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«С женщинами связано все самое лучшее в нашей жизни: вы придаете ей смысл и наполняете светом, воспитываете детей, храните уют домашнего очага, с любовью заботитесь о старшем поколении.

Пусть в вашей душе всегда царит весна, а здоровье никогда не подводит. Спасибо за то, что вы делаете мир добрее и радостнее.

Желаем вам солнечного настроения, счастья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С праздником!», - говорится в тексте поздравления.