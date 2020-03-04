Общество

В псковской школе №12 почтили память Героя России Алексея Ширяева

В средней общеобразовательной школе №12 8 марта состоялся митинг памяти Героя России Алексея Ширяева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, отдать дань уважения подвигу в этот день собрались педагогический коллектив школы, учащиеся, власти города.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, обращаясь к участникам митинга от имени главы Пскова, подчеркнул, что подвиг Алексея Ширяева - это пример патриотизма, на который мы все должны равняться: «Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые погибли в неравном бою в борьбе с терроризмом. Пока мы их помним - они всегда будут жить вместе с нами».

Участники митинга почтили память Алексея Ширяева минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Добавим, Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. С 1993 года на службе в уголовно-исполнительной системе - боец штурмовой группы отряда специального назначения, инструктор отдела спецназа, занимался борьбой дзюдо. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 12 и профессиональное училище. Работал слесарем на малом предприятии. Проходил службу в Российской армии.

С 1993 года служил в отделе специального назначения Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел (позднее - Министерство юстиции) РФ по Псковской области. Был инструктором штурмового отделения отряда спецназа «Зубр». В личном деле Алексея Ширяева остались записи о трех командировках в «горячие» точки: две в 1995 и одна в 1999 году. Четвертая и последняя состоялась в начале 2000 года, в разгар боевых действий за освобождение от бандитов поселка Комсомольское. В одном из боев он «прикрывал» отступление товарищей и накрыл собой гранату, которая была брошена противниками в отряд псковских бойцов.

За героизм и отвагу, верность своему долгу и любовь к Родине указом президента РФ младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).