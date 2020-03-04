Общество

В рамках программы «Земский учитель» в 2020 году в школы Псковской области планируется привлечь 5 учителей

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2020 году в школы Псковской области планируется привлечь 5 учителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В комитете напомнили, что данная программа направлена на поддержку учителей и решения кадрового вопроса в школах, которые находятся в небольших населённых пунктах.

В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации разработан федеральный портал «Земский учитель», который содержит информацию о вакансиях, образовательных организациях-участниках программы. На портале любой учитель сможет получить необходимую информацию и подать заявку на участие в программе.

Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы «Земский учитель» через единую точку доступа.

В конкурсе на участие в данной программе могут принять участие претенденты, отвечающие следующим основным требованиям предоставления:

наличие среднего профессионального или высшего образования и отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее чем 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Срок приема заявок – до 15 апреля 2020 года.

С учителями в рамках программы «Земский учитель» будут заключены трудовые договоры. Денежные средства учителям выплачиваются в срок до 1 декабря 2020 года.

Учителя, получившие единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, должны будут отработать в соответствующей общеобразовательной организации в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

В случае досрочного расторжения трудового договора, учитель будет обязан в полном объеме вернуть компенсационную выплату.

Информацию о программе можно узнать на официальном сайте программы «Земский учитель» или на сайте комитета по образованию Псковской области.