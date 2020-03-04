Общество

В школах Пскова работает втрое меньше фельдшеров, чем необходимо

В школах Пскова работает только 18 фельдшеров, а необходимо 50, то есть почти втрое больше. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на руководителя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

Отвечая на вопрос мамы ученика школы №24 на официальном сайте губернатора, чиновник подчеркнул, что «несмотря на кадровый дефицит, администрация ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника» обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся: проводятся плановые вакцинации, туберкулинодиагностика, профилактические осмотры».

Он также отметил со ссылкой на администрацию школы, что в педколлектив учебного заведения обладает навыками оказания первой доврачебной помощи.

Напомним, ребенку стало плохо на школьном мероприятии, и из-за отсутствия медработника помощь школьнику пришлось оказывать родителям других учеников.