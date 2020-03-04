Общество

Псковичей ужаснула собака, грызущая коровью голову прямо напротив школы. ФОТО

Жители Пскова возмутила фотография собаки, грызущей коровью голову прямо напротив школы №22 (погранично-таможенно-правового Лицея) и жилых домов на улице Алтаева. Фото опубликовано в группе «Инцидент Псков» в соцсети ВКонтакте.



Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков», ВКонтакте

В комментариях пользователи возмутились, что такую нелицеприятную картину могут увидеть дети. Впрочем, многие не увидели в ситуации никакой проблемы - просто голодный пес утоляет свой голод.

Одна из местных жительниц предположила, что коровью голову могли выбросить сотрудники мясного магазина, находящегося неподалеку. «Рядом мясной магазин. Видела рога на крыльце», - заявила она. Другой комментатор представил и фотодоказательства этого факта.

«Наказать надо тех, кто выкинул эту голову на помойку. Утилизировать надо как-то по-другому», -предложили пользователи соцсети.

Нашлись и те, кого в инциденте ужасную больше тот факт, что голодная собака вынуждена таким способом добывать себе пропитание. «Овчарка бездомная или брошенная, никого не заботит, что её надо куда пристроить: в приют или найти хозяев, куда-нибудь в охрану… Где зоозащитники? Или во Пскове нет никому дела для брошенных животных?!», - отреагировала одна из участниц дискуссии.