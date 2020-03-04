Во всех российских больницах внедрят единую систему менеджмента

Единая система менеджмента качества появится во всех без исключения российских медицинских учреждениях, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Российская газета». В то же время, по его словам, внутренние процессы в больницах необходимо оцифровать с целью обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи.
«Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи», - сказал Мурашко.
Он пообещал, что с течением времени данную систему внедрят «во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями».
Глава Минздрава, говоря о стандартизации процессов, заметил, что они способствуют снижению рисков во время оказания медпомощи. «Внутренние процессы в больницах должны быть четко оцифрованы: это чек-листы, это стандартные операционные процедуры. В любой ситуации врач, медицинский персонал средний, должны действовать в соответствии с инструкциями. Именно это позволяет улучшить качество лечения», - заявил Михаил Мурашко.