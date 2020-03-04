Общество

Во всех российских больницах внедрят единую систему менеджмента

Единая система менеджмента качества появится во всех без исключения российских медицинских учреждениях, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Российская газета». В то же время, по его словам, внутренние процессы в больницах необходимо оцифровать с целью обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи.

«Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи», - сказал Мурашко.

Он пообещал, что с течением времени данную систему внедрят «во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями».

Глава Минздрава, говоря о стандартизации процессов, заметил, что они способствуют снижению рисков во время оказания медпомощи. «Внутренние процессы в больницах должны быть четко оцифрованы: это чек-листы, это стандартные операционные процедуры. В любой ситуации врач, медицинский персонал средний, должны действовать в соответствии с инструкциями. Именно это позволяет улучшить качество лечения», - заявил Михаил Мурашко.