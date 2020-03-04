Общество

«Мехуборка» оборудовала свои мусоровозы системой ГЛОНАСС

Для контроля перемещений спецтехники, которая транспортирует ТКО в зоне деятельности филиала ООО «Экопром» в Псковской области, используется оборудование с технологией спутникового мониторинга. Каждый мусоровоз снабжен системой ГЛОНАСС, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Мехуборка».

Система ГЛОНАСС позволяет оптимизировать маршрутные графики работы мусоровозов, в режиме реального времени отслеживать действия перевозчиков и обеспечивать высокое качество контроля на линии. ГЛОНАСС также препятствует образованию незаконных свалок. При помощи средств спутниковой системы навигации можно отслеживать, где и с какой периодичностью собираются отходы и куда они вывозятся, отметили в компании.

Кроме того, сотрудники «Мехуборки» фотографируют каждую контейнерную площадку до загрузки отходов и после. Эти меры нужны для отчётности и помогают избежать ситуаций с несвоевременным вывозом мусора, добавили в компании.