Общество

В Латвии число инфицированных коронавирусом возросло до шести

В Латвии подтверждено три новых случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Всего лаборатория уже подтвердила шесть случаев заболевания в стране, сообщает Delfi.

За минувшие сутки в Латвии проверены 22 человек, а с 29 января - 244. В шести случаях подтвержден коронавирус Covid-19. Начато эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактов заболевших.

Как сообщает SPKC, все три новых случая заражения выявлены у пассажиров самолета Милан - Рига. Туристы вернулись в столицу Латвии 7 марта рейсом BT-630 авиакомпании airBaltic.

Как пояснил в интервью Латвийскому телевидению директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, пять человек, у которых выявлен вирус, входили в одну туристическую группу и отдыхали на горнолыжном курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией.