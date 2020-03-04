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Общество

Число случаев заражения россиян коронавирусом выросло до 20

09.03.2020 16:38|ПсковКомментариев: 0

Количество случаев заражения россиян коронавирусом выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В штабе отметили, что все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. «Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении. Отмечается, что из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса раздутой. По ее словам, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, были бы приняты меры, аналогичные тем, что принимаются для предупреждения распространения коронавируса.

Теги: #здоровье #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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