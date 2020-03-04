Общество

Число случаев заражения россиян коронавирусом выросло до 20

Количество случаев заражения россиян коронавирусом выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В штабе отметили, что все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. «Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении. Отмечается, что из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса раздутой. По ее словам, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, были бы приняты меры, аналогичные тем, что принимаются для предупреждения распространения коронавируса.