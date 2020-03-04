Общество

Правильно использовать электрооборудование и печи рекомендуют псковичам в МЧС

Помнить о безопасности при использовании электрооборудования и печи рекомендовали псковичам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении МЧС, их неправильная эксплуатация чаще всего приводит к пожарам в быту.

«Жизнь современного человека трудно представить без электрических приборов. Сегодня в каждом доме работает не один десяток различных электрических устройств. Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники стиральные машины, утюги, электрочайники, обогреватели и так далее. При пользовании этими приборами следует помнить, что всегда имеется опасность возникновения пожара по причине короткого замыкания в сети», - отметили в ведомстве.

Основными причинами пожаров от электрооборудования названы:

- оставление включенного электронагревательного прибора;

- использование неисправных электроприборов, розеток, выключателей;

- нарушение изоляции проводов, излом, перегиб, плохое крепление проводов.

Ещё одна из основных причин пожаров в жилых домах - неправильная эксплуатация печного оборудования или использование неисправных печей, которые являются распространённым способом обогрева жилых помещений в сельской местности и в частном жилом секторе городов. «К сожалению, этот способ нередко становится источником больших бед», - констатировали в управлении МЧС.

Запрещается:

- топить неисправные печи;

- разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

- сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

- топить печи с открытыми дверцами;

- оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров. Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона, добавили специалисты.