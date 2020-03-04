Общество

Технолог рассказала, зачем в составе хлеба присутствуют волосы

Некоторые производители добавляют в хлеб при выпечке пищевую добавку, полученную из человеческих волос. Как сообщают РИА Новости, об рассказала кандидат технических наук Инна Васильева.

Она отметила, что волосы для этого собирают в парикмахерских. «Производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-Цистеин и выдать это за продукт совершенно другого качества», - заявила Инна Васильева.

Она объяснила, что L-Цистеин (или же Е-920) официально производится из гусиных и куриных перьев или коровьих рогов, однако получить его можно и из человеческих волос. Специалист отметила, что в некоторых случаях производители хлеба пользуются такой уловкой.