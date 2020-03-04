Общество

Глава ВОЗ не исключает пандемию коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться и не исключено, что эпидемия перерастет в пандемию. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной», - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

При этом он напомнил, что это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус, к которому у большинства людей нет иммунитета, и распространяется по всему миру.