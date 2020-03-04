Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в мае. Они будут связаны с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы. Об этом сообщили в Роструде.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая», - приводит цитату замруководителя ведомства Ивана Шкловца агентство «Прайм». После этого россиян ожидают три рабочих дня с 6 по 8 мая, а затем еще одни выходные с 9 по 11 мая - в честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что предпраздничные рабочие дни, 30 апреля и 8 мая, будут сокращены на один час.