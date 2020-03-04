Общество

«Мерседес-Бенц» под управлением пьяного москвича остановили псковские полицейские

Автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением нетрезвого водителя остановила полиция ночью 8 марта в деревне Ваулино Пустошкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, за рулем машины находился 42-летний житель Московской области.

В поселке Кунья 8 марта по улице Садовой на мотоцикле следовал 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Невеле вечером 7 марта у дома по улице Урицкого полицейские остановили для проверки автомобиль ВА-2112, которым управлял нетрезвый 36-летний местный житель. Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Машина изъята.

А в Пыталово в тот же день по улице Шафранского на мопеде ехал 39-летний нетрезвый горожанин, которого тоже остановили полицейские.

Также за прошедшие выходные дни нетрезвые водители были выявлены в Опочке, Себеже и Островском районе. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.