Общество

В Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора уничтожили 20,3 тонны польских груш

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем уничтожило 20,3 тонны польских груш. Фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации.

Ранее в районе населенного пункта Аничково Великолукского района сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было остановлено автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов продукции без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Транспортное средство было передано должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

При осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля с полной выгрузкой подконтрольной продукции государственными инспекторами ведомства была выявлена партия свежих груш общим весом 20,3 т, на маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов дела управлением Россельхознадзора вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа.