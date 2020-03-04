Общество

Благодаря прокуратуре Пскова устранены нарушения в Центре спецобразования №1

Прокуратура города Пскова провела проверку в Центре специального образования №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение требований статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении в ряде случаев не были созданы специальные условия для получения образования обучающимися, не в должной мере соблюдены условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя Центра соответствующее представление. В настоящее время нарушения закона устранены, вход в образовательное учреждение для слабовидящих детей обеспечен вывеской с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Аналогичным образом в адаптированной форме оборудованы помещения внутри здания и кабинеты для занятий для слепых или слабовидящих учащихся.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.