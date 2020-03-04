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Общество

В Госдуме предложили изменить порядок льготной очереди в детсады

10.03.2020 09:53|ПсковКомментариев: 0

В Государственной думе предложили зачислять в детские сады детей-сирот из приемных семей и семей опекунов без очереди. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Парламентарий отметил, что из-за долгого ожидания зачисления в детсад дети могут лишиться необходимых для них навыков социализации.

Депутат считает, что дошкольные учреждения закладывают фундамент для дальнейшего нормального развития ребенка.

Нилов считает, что его предложение даст стимул потенциальным приемным родителям и опекунам при принятии решения об усыновлении или опеке.

В настоящее время право зачисление в детский сад без очереди имеют дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек.

Теги: #детский сад #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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