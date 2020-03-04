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Общество

Проект правового акта в сфере противодействия коррупции разработан для муниципалитетов Псковской области

10.03.2020 10:08|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области разработала проект муниципального нормативно-правового акта, который регламентирует порядок принятия представительными органами решений о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены для противодействия коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Среди этих мер: предупреждение; освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать эти посты до прекращения срока его полномочий; освобождение от полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять их до прекращения срока его полномочий; запрет занимать должности в представительном органе муниципалитета, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий, уточнили в прокуратуре.

Разработанным проектом закрепляется порядок принятия таких решений. В случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения предусмотренной законодательством меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий депутата.

Собрания депутатов Невельского района, Усть-Долысской и Усвятской волостей приняли разработанные прокуратурой области проекты.

Теги: #прокуратура псковской области #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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