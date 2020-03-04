Общество

Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

Роспотребнадзор 11 марта откроет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор открывает 11 марта Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей», - говорится на сайте ведомства.

Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора и Единого консультационного центра (ЕКЦ) с 11 по 31 марта будут консультировать граждан о правах потребителей. Они также помогут составить претензии и исковые заявления в судебные органы.

Отмечается, что в этом году Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом «Рациональный потребитель». В рамках этого мероприятия, во всей России специалисты ведомства проведут уроки, лекции и семинары потребительской грамотности для школьников и студентов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных шагах потребителя, в случае если цена на ценнике не совпадает с ценой на кассе магазина.