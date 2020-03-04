Общество

Россияне определились с аморальными поступками

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал мнение россиян о различных проступках и противозаконных действиях.

Каждый третий россиянин считает, что использование ненормативной лексики (31%) и безбилетный проезд в общественном транспорте (32%) — серьезные проступки, которые нельзя оправдать. Снисходительное отношение к брани или безбилетникам выражает каждый четвертый (23% и 28% соответственно), за четыре года эта доля увеличилась: +13 п.п. лояльных к нецензурным выражениям, +7 п.п. — к проезду «зайцем». Однако из списка проступков, предложенного для оценки россиянам, они были восприняты наиболее лояльно, сообщили Псковской Ленте Новостей во ВЦИОМ.

На 12 п.п. меньше россиян непростительным нарушением считают сопротивление полиции, в 2020 году эта доля составила 48%. Уклонисты от армии заслуживают осуждения каждого второго россиянина (50%), однако доля тех, кто относится к ним снисходительно, за четыре года выросла на 12 п.п. (17% vs 5% в 2016 г.).

Курение в общественных местах неприемлемо для 52% опрошенных (56% в 2016 г.), считают его иногда допустимым или проявляют снисхождение к чужой вредной привычке по 23%. Так же россияне относятся и к супружеской измене: 52% считают, что ее нельзя оправдать.

Как и четыре года назад, каждый второй осуждает тех, кто присваивает найденные вещи или деньги (57% vs 55% в 2016 г.). Чуть большая доля осуждает тех, кто уклоняется от уплаты налогов (59% vs 68% в 2016 г.), а сочувствует им 16% россиян (+11 п.п. за четыре года).

Алкоголизм, в отличие от курения, заслуживает большего общественного порицания —неприемлемым его считают 66% россиян, хотя доля снисходительных к склонным выпить лишнего увеличилась на 9 п.п. (13%). А вот к публичным проявлениям неприязни к представителям другой веры (70%) или национальности (72%) строго относятся две трети россиян.

Как и три года назад, возглавляют список самых серьезных проступков те, что связаны с коррупцией (их осуждает 85% россиян), и употребление наркотиков (90%). Лояльность к ним за четыре года не повысилась.

На отношение к неприличным поступкам влияет вероисповедание респондентов. Самые строгие в своих оценках верующие россияне, исповедующие религии, отличные от православного христианства. Даже нецензурную речь и безбилетный проезд считает неприемлемым из них каждый второй (44% и 43% соответственно).