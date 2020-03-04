Общество

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания

В министерстве сельского хозяйства не ожидают повышения в России цен на основные категории продуктов питания на фоне ослабления рубля, но возможен рост стоимости отдельных товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о продукции, которая в силу природных условий не производится на территории России, уточнили в ведомстве.

По сведениям министерства, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. В ведомстве заверили, что заранее обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, а основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены.

Ранее российский рубль сильно подешевел относительно американской и европейской валют на фоне сильнейшего обвала цен на нефть. Курс доллара на международном рынке Forex перевалил за 75 рублей, евро превысил 85 рублей. Обе эти валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Во вторник, 10 марта, на открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 72 рубля, евро - 82 рубля.