Общество

Участники профсоюзного социального проекта по благоустройству территории Остенской школы награждены благодарственными письмами

В Остенской средней общеобразовательной школе Псковского района прошло награждение участников конкурса предложений по благоустройству пришкольной территории. Напомним, что конкурс состоялся 26 февраля в рамках реализации социального проекта, поддержанного Псковским областным советом профсоюзов. В нём приняли участие педагоги, воспитатели, учащиеся школы и их родители, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Члены жюри отметили, что каждый проект по-своему уникален, дети и взрослые ответственно подошли к поставленной задаче, поэтому выделить отдельные проекты довольно сложно. Все участники конкурса были награждены благодарственными письмами от Псковского облсопрофа и подарочным сертификатом в магазин «Книжица». Главный специалист отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности областного профсоюзного объединения Елена Федорова пожелала коллективу успешной реализации проекта.

Автор проекта Марина Дроздова отметила, что было принято решение наиболее интересные и рациональные идеи воплотить в жизнь. Руководитель филиала Наталья Афанасьева добавила, что проекты нашли отклик и у школьного коллектива, и у родителей.

Кроме того, председатель Псковской районной организации профсоюза работников образования Вера Чапчук поздравила с 8 марта присутствующих женщин и девушек.

Председатель первичной профсоюзной организации Остенской школы Марина Дроздова выразила благодарность Псковскому областному совету профессиональных союзов и его председателю Ульяне Михайловой за помощь в реализации данного проекта.