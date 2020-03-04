Общество

Стикер, обозначающий доступность учреждений Пскова для инвалидов, разработан по инициативе Дениса Иванова

Стикер, обозначающий доступность учреждений Пскова для маломобильных групп населения, разработан по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Дениса Иванова.

Как он сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в последнее время в Пскове многое делается в плане формирования доступной среды, чтобы людям, прикованным к инвалидной коляске, было комфортно передвигаться по городу и чтобы они могли беспрепятственно заходить в свой дом, магазины, поликлиники, социальные учреждения. «Однако зачастую пандусы, которые устанавливаются при входе, превращаются для инвалидов-колясочников в полосу препятствий, поскольку по ним ни подняться, ни спуститься без посторонней помощи», - констатировал депутат, добавив, что в некоторые учреждения людям на инвалидной коляске и вовсе попасть невозможно. Так, недоступными для них является большая часть учреждений общепита и развлекательных учреждений.

«Поэтому возникла идея сделать специальные стикеры, которые будут расклеиваться при входе во все организации, предприятия и учреждения, где людям с инвалидностью будут готовы помочь. Мы совместно с известным псковским дизайнером Юрием Ивановым разработали данный стикер. По нашей задумке, компании и учреждения, клеящие данный стикер, берут на себя социальное обязательство обслуживать и оказывать помощь всем людям с ограниченными возможностями передвижения вне зависимости от наличия пандуса», - пояснил Денис Иванов.

Стикеры будут изготовлены в самое ближайшее время. Организации и учреждения могут обращаться по вопросам их приобретения к Денису Иванову в соцсетях https://vk.com/ivanov.denis79 и https://www.facebook.com/ivanov.denis1979.

«Также мы еще выберем 2-3 места в городе, где эти стикеры можно будет забрать», - добавил депутат.