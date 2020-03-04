Общество

Синоптики предупредили, что весна пришла еще не окончательно

К концу недели в регионах Центральной России ожидается резкое понижение температуры. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно», - уточнила она.

По словам Паршиной, температура начнет падать со среды: днем 6-11 выше нуля, в четверг и пятницу - до плюс четырех-девяти, в субботу ночью возможны слабые заморозки, днем плюс два-семь градусов.

В Псковской области в пятницу возможен снег, температура от +5 до -3 градусов, а уже в субботу температура воздуха упадет, от 0 до -4 градусов.