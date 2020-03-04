Общество

19,5 тонн торфа из Белоруссии не довезли до предприятия в Великих Луках

Ввоз 19,5 тонн торфа из Белоруссии запрещен после карантинного контроля в пункте «Долосцы» Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукция следовала в адрес производственного предприятия в Великих Луках.

По результатам документарной проверки установлено, что срок действия фитосанитарного сертификата истёк 1 марта 2020 года, и он не подтверждает соответствие подкарантинной продукции Единым карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно международному стандарту №12, предъявленный сертификат был признан недействительным. В отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.