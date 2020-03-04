Псковский Фонд капитального ремонта ищет специалиста

Открыта вакансия специалиста отдела капитального ремонта Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.
Должностные обязанности:
- контроль за организацией и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, организация приемочных комиссий.
Требования:
- высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «инженер-строитель»
- желателен опыт работы в сфере строительства, в эксплуатации зданий и сооружений, ЖКХ.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- график работы: пн.-пт.: 08:00 - 17:00 (обед: 12:00 – 13:00).
Резюме направлять по адресу электронной почты - info@fkr60.ru.
При направлении резюме на электронный адрес необходимо указать в теме письма «Вакансия. Специалист по КР».
Дополнительная информация по телефону +7(8112)298222, 298223.
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?