Общество

КПРФ воздержится от голосования во втором чтении по поправке к Конституции

Фракция КПРФ воздержится при голосовании во втором чтении по законопроекту о поправке к Конституции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во фракции.

«Мы воздержимся при голосовании во втором чтении за законопроект», - сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом планируется поддержать президентские поправки к проекту закона, так как они частично учитывают и предложения депутатов фракции КПРФ.

Единороссы

Фракция парламентского большинства «Единая Россия» проголосует за законопроект об изменении Конституции, заявил источник во фракции.

«Сегодня на заседании фракции принято решение поддержать во втором чтении законопроект о поправке к Конституции», - сказал собеседник агентства во вторник.

Эсеры

Фракция «Справедливая Россия» будет голосовать во втором чтении в поддержку поправок в Конституцию, сообщил источник во фракции.

«Решение фракции - голосовать за поправки», - сказал собеседник агентства «Интерфаксу» во вторник.

Пленарное заседание Госдумы по рассмотрению поправок в Конституцию во втором чтении начнется в 12:00.

После заседания фракции лидер эсеров Сергей Миронов заявил о поддержке поправок в Конституцию во втором чтении. «Да, поддержим», - сказал Миронов.

Напомним, ко второму чтению к законопроекта поступили 387 поправок, 200 поправок предложены к принятию, 177 к отклонению.

Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 января.