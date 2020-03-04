До 1 апреля в Пскове проходит перерегистрация граждан, нуждающихся в жилье

Семь взрывоопасных предметов обезвредили саперы в Псковской области за выходные

Ожоги кистей рук и ягодиц получил мужчина при пожаре в Великолукском районе

Мужчины считают, что гендерное равенство нужно в политике, женщинам не хватает равноправия в карьере