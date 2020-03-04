До 1 апреля в Пскове проходит перерегистрация граждан, нуждающихся в жилье

C 9 января по 1 апреля управление по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ города Пскова.
Для прохождения перерегистрации гражданам необходимо представить следующие документы:
- паспорта (копии), свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (копии);
- выписку из лицевого счета или домовой книги на занимаемое жилое помещение из управляющей организации;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- документы, подтверждающие право гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения;
- в случаях, когда граждане имеют в соответствии с жилищным законодательством право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, представляются документы, подтверждающие наличие такого права.
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