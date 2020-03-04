Общество

Глава СПЧ предложил установить единые зарплаты для врачей и учителей по всей России

Труд врачей и учителей должен оплачиваться по единой ставке, которая не должна зависеть от среднего заработка по региону. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, выступая в Совете Федерации на обсуждении законопроекта о поправках в Конституцию, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, поправки в Конституцию, изложенные в соответствующем президентском законопроекте, «дают образ России как социального государства», от которого многие страны в мире сегодня, к сожалению, отходят.

Отдельно глава СПЧ при Президенте России акцентировал внимание на вопросах здравоохранения. «На всей территории страны медицинские услуги должны оказываться одинаково качественно. При этом врачи и учителя получают разные зарплаты в зависимости от субъекта Федерации. Пора выравнивать ставки учителей и врачей в регионах», - уверен Фадеев.

Он убежден, что идея, согласно которой зарплата учителя или врача должна соотноситься со средним заработком по региону, не совсем корректна. «Почему зарплаты полицейского или лейтенанта не соотносятся с этим, а заплата учителя и врача должна соотноситься? Это важнейший аспект, к проработке которого мы вместе с законодателями должны вернуться чуть позже, учитывая дух поправок к Конституции », - считает Валерий Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с парламентариям подчеркивал, что, учитывая огромное количество предложений по изменению Конституции (свыше 900), все их включить в Основной закон не удастся. Но, по словам главы государства, ни одна из разумных поправок, которые поступили в ходе работы над поправками, «не должна лечь под сукно», все они должны быть отражены в нормативных правовых актах.