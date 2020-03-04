Общество

Адаптационный парк для людей, попавших в беду, предлагают создать в Пскове депутаты Денис Иванов и Федор Постнов

Адаптационный парк для людей, попавших в беду, предлагают создать в Пскове руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов и председатель думского комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федор Постнов. Детали нового проекта, направленного, прежде всего, на оказание помощи людям, прикованным к инвалидной коляске, они обсудили накануне, 9 марта.

«В нашем городе проживают сотни людей, передвигающихся на инвалидной коляске. К сожалению, от этой беды никто не застрахован, и в такой ситуации возникает закономерный вопрос, как жить дальше, как правильно пользоваться инвалидной коляской, чтобы не чувствовать себя ущемленным, иметь доступ во все учреждения и комфортно передвигаться по городу, - пояснил в интервью Псковской Ленте Новостей Денис Иванов. - Поэтому было бы уместно создать в Пскове адаптационный парк для людей, попавших в беду, в котором люди могли бы отрабатывать навыки управления инвалидной коляской с учетом разных условий».

Объект планируется сделать доступным для разных категорий граждан. В нем будут созданы разные сооружения и условия, в которых люди, ставшие инвалидами, смогут быстрее освоить инвалидную коляску. В частности, в адаптационном парке будут предусмотрены:

лестницы с перепадами высот от 2,5 до 15 см, которые помогут отработать навыки использования инвалидной коляски для преодоления разных препятствий.

дорожки с разными типами покрытий: песок, камни, щебень

специальные тренажеры для разных групп мышц: вертикализаторы, брусья, висящие таблички на разной высоте для понимания, на какую высоту человек может дотянуться. Их установят под навесом, чтобы можно было тренироваться в разное время года и в любую погоду

тренажер стандартный: лестничный пролет со стандартными ступенями

разные типы пандусов с уклонами 5, 8, 12, 20 градусов.

Кроме того, в адаптационном парке планируется предусмотреть места для сопровождающих инвалидов-колясочников и парковка на 5 — 10 машин, а также беседка для встреч и отдыха.

Территория парка будет обеспечена наружным освещением.

Добавим, визуализация идеи адаптационного парка займет ориентировочно полтора-два месяца. «Так как проект уникальный для Псковской области, необходимо достаточно много времени, чтобы правильно разработать его концепцию и визуализацию», - пояснил Денис Иванов. Затем визуализация будет представлена на согласование органов власти. При выборе места для размещения объекта планируется учесть мнение маломобильных групп населения города. В качестве возможного источника финансирования рассматривается программа «Формирование комфортной городской среды» или средства президентского гранта.