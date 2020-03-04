Общество

Летняя полевая школа начнет работу в Псковской области в июле

Фонд «История Отечества» поддержал проект летней полевой археологической школы «Горожане-2020».

Проект будет реализован Археологическим центром Псковской области при участии Псковского регионального отделения Российского исторического общества.

Как сообщается на официальной странице псковского Археологического центра в Инстаграм, летняя школа пройдет в июле-августе на территории Новосокольнического района, у деревни Горожане. Она объединит 50 волонтеров из России, Сербии и Республики Беларусь.

Полевая школа позволит совместить получение теоретических знаний по методике полевых археологических исследований (включая современные методы изучения и фиксации археологических объектов) и лекции специалистов по материальной культуре эпохи викингов с отработкой практических навыков исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки.

Помимо теоретических занятий и практических работ для участников школы запланированы экскурсии в Великие Луки и Псков.

В отличии от прошлого года большее внимание будет уделено методам археологической разведки памятников, в том числе практическим занятиям – археологическим экскурсиям с элементами разведки.

Работа полевой школы проводится в две смены (по 12 дней) по 25 человек в каждой смене.