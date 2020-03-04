Общество

Великолучан предупреждают об отключении света 10-12 марта

В связи с ремонтными работами в Великих Луках 10-12 марта произойдут отключения электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго».

До 17.00 сегодня останутся без света жители домов по улицам Сельской, Заводской, 1-9, Дальней, 31-41, переулку Короленко и в Дальнем проезде. То же ждет 11 марта с 9.00 до 17.00 великолучан, проживающих в домах по улицам Сосновой, Рябиновой, Вишневой, Глинки, 13-34, Маяковского, 1-18, Мебельной, 3-11, Гражданской, 64-72, в проезде Маяковского, 1-16 и Мебельном проезде, 1-17, на набережной Рябики.

На следующий день, 12 марта, в те же часы без электроэнергии останутся дома в Минском проезде, Совхозном переулке, по улице Ржевской, Совхозной, 11-36, Кольцевой и Суворова, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23Н, 24, 24Н, 25, 25Н, 26, 26Н, 27, 27Н, 30, 32, 33, 34. Кроме того, свет временно отключат на улицах Тимирязева, 22, 24, 6, 13/22, Ставского, 64 и в переулке Санитарный, 6.