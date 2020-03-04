Общество

«Смотри как я»: Фильм с дочерью Андрея Турчака в главной роли выходит в кинопрокат с 9 апреля

Фильм «Смотри как я», в котором в главной роли снялась актриса Ольга Турчак, дочь вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, выходит в кинопрокат с 9 апреля. Об этом сенатор сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Оля - безбашенная девчонка сбежавшая из детдома. Максим - слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, ребята решают бросить все и уехать на море. У Максима папины деньги, у Оли сумасшедшая тяга к приключениям, почему бы и нет? Они молоды и хотят свободы, вот только видят ее каждый по-своему. Но от этого путешествие становится только ярче и увлекательнее!

Режиссер — Егор Сальников. Наряду с Ольгой Турчак в фильме снимались Михаил Мещеряков, Александр Самойленко, Дмитрий Мухамадеев, Елена Бирюкова и другие.

Добавим, Ольга Турчак в 2018 году окончила Российский государственный институт сценических искусств. Кроме фильма «Смотри как я» на ее счету роли еще в двух кинокартинах: «Тайны следствия» (2019) и «Стена» (2016).