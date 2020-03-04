Общество

Песков сообщил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на график поездок Путина

Ситуация с распространением коронавируса не сказалась на графике поездок президента РФ Владимира Путина, хотя не исключено, что сроки проведения крупных зарубежных форумов будут корректироваться. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока никаких корректировок (в плане поездок Путина) нет, он ездит по регионам, обычный рабочий график», - сказал пресс-секретарь президента. «Мы не исключаем, что сроки проведения каких-то крупных международных мероприятий, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться, но у президента каких-то таких специальных ограничений в графике нет», - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не отменялись ли из-за коронавируса контакты Путина с зарубежными лидерами на территории Европы, Песков заметил, что на данный момент встреч в этой части света «в обозримой перспективе» у российского президента не согласовано, «но, опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика».