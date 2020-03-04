Общество

Псковские библиотеки готовятся к Неделе детской и юношеской книги

Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления культуры городской администрации и при участии издательства «Аквилегия-М» проведут в Пскове с 22 по 31 марта «Неделю детской и юношеской книги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, в гости к юным псковским читателям приедут финалист Национальной детской литературной премии «Заветная мечта-2007», лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в 2016 и 2017 годах, финалист Международного литературного конкурса «Русский стиль-2017», лауреат Международного конкурса на лучшее произведение для детей Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия» Анна Вербовская, победитель VII ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга» (2017), победитель Международного литературного конкурса «Новая сказка – 2017», лауреат Международной литературной премии имени В. В. Бианки (2017), победитель в номинации «5 лучших белорусских авторов» конкурса «Бiблiязважанне-2016», а также победитель в номинации «Автор года» конкурса «Бiблiязважанне-2017» Надея Ясминска, пиар-менеджер издательства «Аквилегия-М» Анна Чебарь и поэт, художник и иллюстратор Снежана Родионова.

Юные читатели также встретятся с дипломантом международного Евразийского конкурса поэтического перевода, членом Общественного Совета по культуре при комитете по культуре Псковской области, псковским прозаиком и переводчиком Татьяной Рыжовой и поэтом Олегом Алексеевым.

Участников «Недели» ждут не только презентации новых книг. Псковичи смогут поучаствовать в мастер-классах, интерактивных программах, творческих конкурсах и играх, пройти библиоквест и квиз, взять фокус-интервью у писателей, посмотреть два спектакля и пообщаться с историками.

В рамках псковской «Недели детской и юношеской книги», кроме того, состоятся IХ Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения по военно-патриотической топонимике микрорайона, а также семинар для библиотекарей.

Девиз псковской «Недели детской и юношеской книги» в 2020 году – «Под парусом книги к новым открытиям!».

Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь