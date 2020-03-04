Общество

Псковский облсовпроф приглашает членов профсоюзов в санаторий «Хилово» по программе «Солидарность»

Псковский областной совет профессиональных союзов приглашает членов профсоюзов Псковской области и СЗФО к участию в групповом заезде по программе «Солидарность» в ЛПУ «Санаторий «Хилово». Заезд состоится с 20 по 29 апреля. Стоимость 10-дневной путевки - от 1300 рублей в сутки при размещении в номерах категории «Малый семейный» 3-го и 4-го корпусов или от 1350 рублей в сутки при размещении в 1-комнатном 2-местном номере «Стандарт» 1-го корпуса. В путевку входят проживание, питание, лечение, обязательные обучающие семинары.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в рамках программы для групп будут проведены обучающие занятия по выбору, направленные на развитие следующих компетентностей в профессиональной профсоюзной деятельности: в правовой сфере, в сфере охраны и безопасности труда, в сфере экологической безопасности, в сфере профсоюзной организационной деятельности, в сфере информационной деятельности, культурно- лингвистическая компетентность, коммуникативная компетентность, социально-психологическая компетентность, конфликтологическая компетентность, эмоционально- волевая компетентность.

Для приобретения путевки следует обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа — с заявкой от областного отраслевого профсоюза. Заявки принимаются по факсу и электронной почте с печатью отраслевого профсоюза и подписью руководителя до 6 апреля.

Контакты отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП Псковский облсовпроф: 180000, г. Псков, ул. Советская, 15. Телефон :8 (8112)72-45-69, 72-82-18; e-mail: marketing@pskov-kurort.ru. Часы работы с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.