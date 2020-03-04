Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, уточняется в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо также тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

«Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия»,- добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.