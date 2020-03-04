Общество

SuperJob поможет пользователям в поисках работы во время эпидемии коронавируса

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил опцию для тех, кто уже переболел коронавирусом.

Чтобы рассказать потенциальному работодателю о том, что соискатель уже переболел COVID-19, достаточно просто поставить галочку в резюме возле графы «Переболел коронавирусом». Стоит отметить, что работодатель оставляет за собой право запросить медицинские документы, подтверждающие, что вы уже переболели заболеванием.

Очевидно, что распространение коронавируса приводит к сокращению собеседований – работодатель внимательнее изучает резюме. Эксперты SuperJob готовы бесплатно помочь соискателям в составлении идеального резюме.

Немаловажным фактором является также сокращение времени в дороге на работу. Для этого соискателям рекомендуется искать работу ближе к дому. Достаточно указать адрес проживания в резюме, чтобы сервис помог человеку найти работу ближе к дому.

Перед собеседованием следует максимально уточнять информацию о потенциальном месте работы по телефону, чтобы сэкономить время и, возможно здоровье. Если собеседование все же состоится, стоит заранее проверить наличие всех необходимых документов, чтобы не пришлось ездить дважды.

Эксперты SuperJob обращают внимание на то, что период эпидемии – отнюдь не повод для прекращения поиска работы. Напротив, конкуренция на рынке труда в такое время несколько снижается, что повышает шансы найти более высокооплачиваемую работу на 10-15%.

Также специалисты SuperJob рекомендуют работодателям принять меры по предотвращению распространения коронавируса:

1. Систематически проветривать рабочие помещения.

2. Максимально распространить на работе антисептики.

3. Рекомендовать сотрудникам избегать рукопожатий и поцелуев.

4. Регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаются люди - телефоны, клавиатуры и мыши, пульты, дверные ручки.

5. Отказаться от хранения еды для сотрудников в общей посуде.

6. Исключить проведение совещаний и мероприятий с большим скоплением людей.