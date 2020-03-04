Общество

Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили актуальные вопросы правозащиты

В Москве в новом здании аппарата уполномоченного по правам человека в РФ - Доме прав человека - прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Главное преимущество нового здания — доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Как подчеркнул Дмитрий Шахов, федеральный омбудсмен активно поддерживает государственную программу по созданию благоприятных условий для этой категории граждан, поэтому в Доме прав человека имеются удобные пандусы у каждой лестницы. В новой приемной созданы комфортные условия для посетителей с детьми, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского омбудсмена.

Для детей посетителей в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ организована специальная детская комната, где они смогут проводить время, пока их родители будут на приеме. Дом прав человека оснащен по последнему слову техники, которая будет обеспечивать базовые сетевые и пользовательские сервисы, системы электронного документооборота, в том числе контроль исполнения поручений, электронный архив, системы телеконференцсвязи, мониторинг информации, связанной с нарушениями прав человека, в медиапространстве, а также создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан.

На встрече псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов рассказал федеральному омбудсмену о предварительных итогах рассмотрения жалоб и обращений граждан в 2019 году, а также о запланированном на 18-19 марта 2020 года в городе Пскове заседании Координационного Совета уполномоченных по правам человека в СЗФО.

В ходе беседы Татьяна Москалькова сообщила о принятии в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания России проекта федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Федеральный омбудсмен подчеркнула, что законопроект предусматривает ряд новелл, которые «позволят утвердиться этому институту в субъектах и помочь людям в трудной жизненной ситуации». Татьяна Москалькова особо обратила внимание, что законом предусмотрено право региональных уполномоченных по правам человека обращаться с административными исками в суд.

Право региональных уполномоченных по правам человека знакомиться со всеми материалами по вступившим в силу судебным решениям по делу заявителя в целях изучения оснований для дальнейших обращений в контролирующие или надзорные органы. «Право уполномоченных принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и по информации журналистов либо из других источников, когда это связано с массовым нарушением прав человека. Это очень важно, что мы идём не только от заявления, но и, видя ситуацию с правами человека в целом, реагируем на острые моменты», — отметила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов поблагодарил от себя лично и от региональных коллег уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и её аппарат за активное содействие и поддержку в принятии федерального закона, который теперь более системно поможет организовать деятельность региональных государственных правозащитников в целях обеспечения дополнительных гарантий прав граждан.

В завершении встречи, которая прошла в дружеской обстановке, в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания, стороны обсудили ещё ряд актуальных проблем по восстановлению и защите прав граждан на современном этапе.