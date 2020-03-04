Общество

Игорь Савицкий озвучил условия мирового соглашения по иску против строительства завода «Титан-Полимер»

Мировое соглашение по коллективному иску с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» незаконным возможно только при отказе от строительства второй очереди этого предприятия. Его руководство должно гарантировать, что в ОЭЗ «Моглино» не будет запущено производство ПЭТ-гранул, а объемы изготовления ПЭТ-пленки будут уменьшены. Такую позицию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Недопустимо строить химкомбинат I класса экологической опасности, который никогда не будет платить налоги, в 8 км от города. Производство достаточно вредное и опасное, располагать его так близко - это неуважение к псковичам», - заявил Игорь Савицкий.

Бизнесмен озабочен тем, что завод «Титан-Полимер» будет выпускать ПЭТ-гранулы, а разрешение на строительство получено только на производство ПЭТ-пленки. «Получение разрешения на первую очередь - это некий подлог. Через 2-3 года там будет очень опасное производство, серьезный химкомбинат. Мы считаем, что экспертиза была проведена неправильно, она должна быть сделана на завод с ПЭТ-гранулами», - заявил он.

Спикер рассказал, что экспертиза сделана на основании проекта здания и сооружения, а не самого производства. «Я не увидел в заключении экологической оценки самого производства, например, расчета выхлопа вредных веществ технологического оборудования. Мы не знаем, что за производство там будет - никаких расчетов нет», - заключил Игорь Савицкий.

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Напомним, ранее в Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене разрешения на строительство химзавода «Титан- Полимер». В качестве истцов в нем фугирует 21 человек, среди них лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, псковский промышленник Игорь Савицкий, общественник Игорь Батов, координатор псковского штаба Навального Алексей Дорожкин и другие.