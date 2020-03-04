Общество

Здание полиции в Новосокольниках ждет реконструкция

В городе Новосокольники планируется реконструировать административное здание местного отдела МВД и построить изолятор временного содержания на 16 мест. Электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации назначен на 11 марта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает УМВД России по Псковской области. Начальная цена контракта составляет 7 миллионов 180 тысяч рублей. Срок выполнения работ по контракту - 1 ноября этого года, строительства объекта на улице Садовой, 11 - 2021-2022 годы.

В техническом задании уточняется, что общая площадь реконструкции равна 1937,48 кв. м, в том числе: ИВС со шлюзом и прогулочным двориком займет 713,90 кв. м, двухэтажное административное здание - 918,40. Часть территории займут гараж-стоянка, открытая стоянка для автотранспорта, КПП, помещение для собак и площадка для их выгула.